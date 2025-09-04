Funicolare Lisbona, teste italiana: “Visti corpi estratti da lamiere"

Paola ha 52 anni. Lavora come amministrativa all’università di Salerno, al dipartimento di Ingegneria civile. Sta facendo una settimana Erasmus di staff training all’università di Lisbona. Nel tempo libero visita la capitale portoghese con il figlio. E sarebbe dovuta salire sulla funicolare dell'Elevador da Gloria, collassata nel tardo pomeriggio di ieri. “Siamo sotto choc – racconta oggi dalle pagine del Corriere della Sera -. Ci ha protetti mio papà dal cielo”.

"Scena terribile"

La donna sarebbe dovuta salire su quel mezzo che da decenni collega Praça dos Restauradores con il Jardim de São Pedro de Alcântara. Si è trattenuta nelle vicinanze del capolinea, all’Hard Rock Cafè, per accontentare il figlio 13enne. “Appena siamo arrivati al punto di partenza, abbiamo visto arrivare vigili del fuoco, polizia...il mezzo si era appena schiantato sul palazzo. Siamo rimasti bloccati dalle transenne, abbiamo visto che tiravano fuori i corpi dalle lamiere...una scena terribile. Non credo riprenderò mai più la funicolare in vita mia”.