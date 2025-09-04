Incidente funicolare Lisbona, lutto in Portogallo. Avanti indagini

Il collasso dell'Elevador da Gloria ha causato almeno 15 morti. L'ultima gara d'appalto per la sua manutenzione era stata annullata pochi giorni fa da Carris, l'azienda pubblica che gestisce grande parte dei trasporti nella capitale, perché tutte le offerte ricevute erano superiori all'importo preventivato. I media portoghesi parlano anche di ripetute denunce da parte dei lavoratori dell'azienda

È lutto nazionale in tutto il Portogallo, all’indomani del deragliamento della funicolare di Gloria a Lisbona , che ha causato la morte di almeno 15 persone e di molti feriti (tra cui un'italiana): collega la parte bassa del centro della capitale portoghese con il Barrio Alto ed è una delle più utilizzate dai turisti. Adesso si indaga per capire cosa è successo. L’incidente, mercoledì 3 settembre, ha visto la tipica funicolare gialla deragliare da un ripido tratto di binari vicino a Avenida da Liberdade, per poi schiantarsi contro un edificio. Si scopre intanto che l'ultima gara d'appalto per la sua manutenzione era stata annullata pochi giorni fa da Carris, l'azienda pubblica che gestisce grande parte dei trasporti a Lisbona, poiché tutte le offerte ricevute erano superiori all'importo preventivato. I media portoghesi parlano anche di ripetute denunce da parte dei lavoratori dell'azienda, che secondo fonti sindacali avevano presentato numerosi reclami sulla necessità di effettuare l'adeguata manutenzione gli ascensori.

Una testimone: "La funicolare è crollata come una scatola di cartone"

Le identità delle vittime, tra cui sappiamo esserci vari stranieri, non sono ancora state rese note. Una donna intervistata dal canale televisivo SIC ha dichiarato che il mezzo, che può trasportare circa 40 persone, ha colpito un edificio "con forza brutale ed è crollato come una scatola di cartone".

Il cordoglio delle istituzioni

Il sindaco di Lisbona Carlos Moedas ha definito l'incidente "una tragedia che la nostra città non ha mai visto". Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa (sindaco della capitale dal 2007 al 2015) ricorda “l’impatto così profondo” che la funicolare ha avuto durante la sua vita” e, con un post su X, rivolge i suoi pensieri “alle vittime, ai loro cari e ai feriti, ai quali auguro una pronta guarigione”.