Da Metsola a Meloni, il cordoglio per lo schianto della funicolare a Lisbona

Mondo

Le reazioni all'incidente nella capitale portoghese: da Von der Leyen a Metsola, da Meloni al premier spagnolo Sanchez

"Ho appreso con tristezza del deragliamento del famoso "Elevador da Glória". Le mie condoglianze alle famiglie delle vittime". Lo ha scritto su X in portoghese la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.  Cordoglio anche da parte della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola: "I nostri cuori sono vicini alle vittime della tragedia dell'Elevador da Glória, un punto di riferimento per i residenti di Lisbona e i visitatori di tutto il mondo. L'Europa è solidale con le vittime, i loro cari e l'intera comunità di Lisbona. Auguro una pronta guarigione ai feriti", ha scritto anche lei su X in portoghese.

Meloni: "Vicinanza al Portogallo"

"Ho appreso con profondo dolore del tragico deragliamento dell'Elevador da Glória a Lisbona. Desidero esprimere, a nome del Governo italiano e mio personale, sincero cordoglio e vicinanza al Portogallo, alle famiglie delle vittime e ai feriti coinvolti nell'accaduto". Lo afferma la premier Giorgia Meloni.

Sanchez: "Addolorato"

 "Costernato per il terribile incedente della funicolare di Gloria a Lisbona". Con questo messaggio riversato sul social X, il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez. ha espresso "Tutto il nostro affetto e la solidarietà alle famiglie delle vittime e al popolo portoghese" e l'auspicio di una "rapida ripresa alle persone ferite". 

