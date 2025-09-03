Funicolare Lisbona, le immagini del deragliamento. FOTO

Il mezzo, che collega la parte bassa della città al Barrio Alto, potrebbe essersi schiantato - secondo le prime ipotesi - a causa del cedimento di un cavo o di un malfunzionamento del sistema frenante. Il bilancio provvisorio è di almeno 15 morti e una ventina di feriti. Fonti dell'Ambasciata hanno comunicato che c'è una donna italiana ferita in modo non grave