Funicolare Lisbona, le immagini del deragliamento. FOTO

Funicolare Lisbona, le immagini del deragliamento dell'Elevador da Glória. FOTO

Mondo fotogallery
19 foto

Il mezzo, che collega la parte bassa della città al Barrio Alto, potrebbe essersi schiantato - secondo le prime ipotesi - a causa del cedimento di un cavo o di un malfunzionamento del sistema frenante. Il bilancio provvisorio è di almeno 15 morti e una ventina di feriti. Fonti dell'Ambasciata hanno comunicato che c'è una donna italiana ferita in modo non grave

    Da Metsola a Meloni, il cordoglio per lo schianto della funicolare

    Mondo

    Le reazioni all'incidente nella capitale portoghese: da Von der Leyen a Metsola, da Meloni al...

    Putin: "Se Zelensky è pronto può incontrarmi a Mosca". LIVE

    live Mondo

    Il presidente russo ha dichiarato di essere disposto a incontrare il leader ucraino, a patto che...

    Hamas: "Pronti ad accordo globale e rilascio ostaggi". LIVE

    live Mondo

    "Siamo pronti ad accettare un accordo complessivo, per cui tutti i prigionieri nemici attualmente...