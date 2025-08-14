Ferragosto 2025, dai falò agli alcolici: ecco i divieti in spiaggia

Divieti simili anche in Sicilia, dove tanti sindaci - specie di grandi città - hanno firmato ordinanze per Ferragosto. A Palermo, il primo cittadino Roberto Lagalla ha disposto che dal 13 al 16 agosto (e quindi anche a Ferragosto) ci sia il divieto di assembramenti, di allestimenti di picnic, di accensione di fuochi e di attendamenti (cioè l'accamparsi con tende) all'interno del Parco della Favorita e dell'intera Area della riserva orientata di Monte Pellegrino. Deciso, inoltre, il divieto di manifestazioni pubbliche o eventi aggregativi nelle spiagge. Come spiega lo stesso Lagalla, "l’ordinanza si è resa necessaria, come ogni anno, per salvaguardare l'incolumità pubblica, tutelare l'ambiente, il decoro del territorio e, allo stesso tempo, garantire alla collettività il pieno e corretto utilizzo del Parco della Favorita, della Riserva di Monte Pellegrino e delle spiagge". Stretta di Ferragosto anche a Catania, dove il sindaco Enrico Trantino ha vietato gli attendamenti, l'accensione di fuochi, il consumo di alimenti e bevande alcoliche su tutto il litorale, compreso anche il boschetto della Playa. E a proposito di alcolici, la loro vendita per asporto è vietata dalle ore 18 del 14 agosto alle ore 7 del 15 agosto. Per le bevande non alcoliche, è vietata la somministrazione e la vendita per asporto in bottiglie di vetro. A Ragusa, il primo cittadino Peppe Cassì ha optato per il divieto di trasporto e utilizzo di qualsiasi materiale idoneo all’accensione di fuochi, nonché di accensione di falò o l’uso di strumenti che producano faville, braci o fumo. Niente installazione di tende, tendaggi o ricoveri provvisori, e niente consumo di alimenti e bevande alcoliche e il trasporto di lattine e contenitori in vetro.

Per approfondire: Ferragosto 2025, traffico da bollino rosso il 15 e 16 agosto