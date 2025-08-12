Caldo di Ferragosto, quanti condizionatori possiamo tenere accesi?

Introduzione

Come evidenzia un’indagine condotta da Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (Cna), negli ultimi anni è aumentato l’utilizzo dei condizionatori negli ambienti interni per fronteggiare le ondate di caldo, cresciute per frequenza e intensità: ad oggi sono presenti in 6 abitazioni private italiane su 10, quota che sale al 90% in uffici, negozi, laboratori e capannoni industriali. Dispositivi per l'aria condizionata non omologati o mal installati rischiano tuttavia di portare danni alla salute e impennare notevolmente i consumi energetici con conseguenze negative sulle spese in bolletta. Ecco qualche consiglio per un utilizzo corretto