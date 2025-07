Val di Stava, 40 anni fa il disastro che provocò 268 morti. FOTO

In pochi minuti una frana proveniente dai bacini minerari di Prestavel finì a valle, a circa 90 chilometri orari. Oltre alle vittime, provocò 30 feriti e distrusse alberghi, abitazioni, capannoni, ponti. Nel tempo, si capì che la causa fu l’instabilità dei bacini stessi: non erano stati messi in sicurezza. Seguirono dieci condanne, ma nessuno scontò la pena detentiva