Emergenza maltempo con allagamenti, alberi caduti e vittime . Così un Comune del Nord Italia ha deciso di prorogare lo spegnimento degli impianti di riscaldamento; il termine fissato al 15 aprile è slittato al 18, per un massimo di 7 ore.

In Italia il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato operato per un intervento programmato ed è già stato dimesso . All’estero, la Corte Suprema di un paese oltre confine ha stabilito che per legge la definizione di "donna" si basa sul sesso alla nascita e le transgender non hanno dunque diritto a essere riconosciute come donne dalla legge e a condividere tutele previste per chi sia nato biologicamente di sesso femminile.

La navicella spaziale New Shepard della Blue Origin, la compagnia spaziale di proprietà del fondatore di Amazon che ha portato per la prima volta un equipaggio tutto al femminile nello Spazio, è tornata sulla Terra. A bordo anche una celebre pop star internazionale.

I dazi di Trump hanno portato un paese al blocco delle spedizioni verso gli Stati Uniti, dichiarando: "Non riscuoteranno nei modi più assoluti alcun dazio per conto degli Stati Uniti e sospenderanno l'accettazione di invii postali di merci destinate verso gli Usa".

E mentre l’azienda farmaceutica Pfizer ha deciso di interrompere lo sviluppo di un farmaco che potrebbe causare potenziali danni epatici, una celebre azienda italiana è stata recentemente acquistata da un gruppo cinese.

Curiosità e spettacolo. Si avvicina l’edizione 2025 del Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, con la direzione artistica di Massimo Bonelli. L’appuntamento con la grande musica dal vivo torna come sempre in Piazza San Giovanni in Laterano con Ermal Meta, BigMama e un’altra star italiana alla conduzione.

Aci World ha rilasciato la classifica dei 10 aeroporti più trafficati del mondo. Sul podio uno scalo che nel 2024 ha registrato 108,1 milioni di passeggeri, con un incremento del 3,3% rispetto al 2023.

