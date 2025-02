Immagini Buongiorno 21 febbraio. Santo di oggi, nati del giorno, frasi

Il 21 febbraio segna l'assassinio di Malcolm X nel 1965, la scoperta della doppia elica del DNA nel 1953, e la Giornata della Lingua Madre. È anche il compleanno di Tiziano Ferro e la festa di San Pier Damiani. Nel 1935, nacque Lancôme

La storia di Malcolm X Il 21 febbraio del 1965, Malcolm X, un leader religioso e attivista per i diritti umani, fu ucciso con ventuno colpi d'arma da fuoco mentre teneva un discorso davanti a quattrocento persone in un hotel di New York, negli Stati Uniti. I suoi assassini furono identificati come membri della Nazione Islamica, un controverso gruppo politico che sostiene i diritti civili dei neri e di cui Malcolm X aveva fatto parte. Malcolm X è considerato una delle figure più importanti della storia degli Stati Uniti del secondo dopoguerra: e insieme a quello che molti considerano uno dei suoi rivali, Martin Luther King, uno degli esponenti più importanti del movimento dei diritti civili dei neri. Nato Malcolm Little nel 1925, cambiò il cognome per rinunciare all’eredità dello schiavismo. Dopo l'infanzia difficile, fu arrestato nel 1946 e conobbe la Nazione Islamica in prigione. Dopo il rilascio, divenne un leader importante del movimento. Nel 1957, Malcolm X guadagnò notorietà per la sua mobilitazione in favore di un membro della Nazione Islamica picchiato dalla polizia. La sua retorica, basata sulla supremazia nera e la lotta con "tutti i mezzi necessari", lo contrapponeva a Martin Luther King. Nel 1964, interruppe i legami con la Nazione Islamica e intraprese un pellegrinaggio alla Mecca che modificò le sue opinioni, in particolare sulla razza. Tornato negli Stati Uniti nel 1965, pochi giorni dopo fu ucciso a New York. Gli altri nati del giorno Il 21 febbraio è anche l’anniversario della nascita di Nina Simone (21 febbraio 1933), Alan Rickman (21 febbraio 1946), Elliot Page (21 febbraio 1987) e Joe Alwyn (21 febbraio 1991). Accade oggi Il 21 febbraio è una data significativa nella storia. Oltre all'assassinio, nel 1965, del leader religioso e attivista per i diritti umani Malcolm X, il 21 febbraio ricorre anche l'anniversario della scoperta della struttura a doppia elica del Dna da parte di James Watson e Francis Crick nel 1953, una pietra miliare nella biologia. Questa data coincide anche con la Giornata Internazionale della Lingua Madre, promossa dall'Unesco per celebrare la diversità linguistica e culturale nel mondo. Nel 1935, a Parigi, venne fondata Lancôme, la celebre marca di cosmetici che divenne simbolo di eleganza e innovazione. Inoltre, il 21 febbraio segna il 45° compleanno del cantante Tiziano Ferro, nato nel 1980.

San Pier Damiani Nacque a Ravenna nel 1007, ultimo di sette figli. Dopo una missione di pace a Ravenna, la sua città natale, Pier Damiani, in viaggio per tornare al suo monastero di Fonte Avellana (o più probabilmente all’eremo di Gamogna, da lui fondato), venne colto dalla morte mentre faceva tappa a Faenza nel monastero benedettino di Santa Maria Fuori Porta. L’acclamazione popolare lo volle santo sin dai funerali, e papa Leone XII lo proclamò dottore della Chiesa nel 1828.