Immagini Buongiorno 22 febbraio. Santo, nati del giorno, frasi e news

La Giornata mondiale del pensiero, l'anniversario della nascita del primo presidente degli Stati Uniti George Washington, la data in cui, nel 1931, venne varato l'Amerigo Vespucci e quella in cui, nel 1987, morì a New York l'indimenticabile padre della Pop Art, Andy Warhol. Sono questi alcuni degli eventi più significativi da ricordare nella giornata di oggi, 22 febbraio, in occasione della quale viene anche celebrata Santa Margherita da Cortona. Ecco tutte le ricorrenze del giorno.

La storia di George Washington, primo presidente Usa

Era il 22 febbraio 1732 quando a Westmoreland County, in Virginia, nasceva il padre della nazione americana e primo presidente degli Stati Uniti: George Washington. Dopo aver intrapreso la carriera militare, nel 1752 divenne ufficiale della milizia virginiana e qualche anno dopo partecipò alla guerra dei Sette anni (tra Inghilterra e Francia). A seguito dell'elezione al Parlamento della Virginia nel 1758, fu nominato rappresentante della Virginia al primo Congresso continentale delle colonie nel 1774. L'anno dopo, quando ebbe inizio la rivoluzione americana, assunse il ruolo di comandante supremo delle forze indipendentiste, l'esercito continentale. La guerra di indipendenza americana si concluse poi nel 1781 quando Washington, con l'aiuto delle truppe francesi condotte da de La Fayette, riuscì a sconfiggere gli inglesi nella battaglia di Yorktown. Vittoria che portò, nel 1783, al trattato di Parigi con cui la corona inglese riconobbe l'indipendenza delle colonie. Nel 1787 si riunì a Filadelfia il congresso continentale, con il compito di promulgare la Costituzione americana. Entrata in vigore la Costituzione nel 1789, George Washington fu eletto primo presidente degli Stati Uniti, l'unico nella storia a essere eletto senza un unico voto contrario. Durante la sua presidenza, vennero inglobati i nuovi Stati di Vermont, Kentucky e Tennessee. Nel 1797, allo scadere del suo secondo mandato, lasciò la presidenza al suo successore, John Adams. Morì nel 1799 a Mount Vernon, in Virginia.

Gli altri nati del giorno

Oltre all'anniversario della nascita del primo presidente americano, il 22 febbraio si celebra anche quello del filosofo tedesco, Arthur Schopenhauer (22 febbraio 1788) e del fisico tedesco Heinrich Rudolf Hertz, il primo a dimostrare sperimentalmente l'esistenza delle onde elettromagnetiche (22 febbraio 1857). Il 22 febbraio è nato anche il celebre imprenditore Enrico Piaggio (22 febbraio 1905) e l'attrice e produttrice cinematografica statunitense Drew Barrymore (22 febbraio 1975).

Accadde oggi

Il 22 febbraio ricorre anche l'anniversario della morte di Amerigo Vespucci, avvenuta a Siviglia nel 1512. Tra i più grandi navigatori di tutti i tempi, fu il primo esploratore a capire che le coste occidentali del Sud America non facevano parte dell'Asia meridionale, come inizialmente si immaginava, ma di un “nuovo continente sconosciuto”: quello che lui definì Nuovo Mondo e che successivamente assunse il nome America proprio in suo onore. Più di 400 anni dopo, il 22 febbraio 1931, fu varato il veliero che porta il suo nome, l'Amerigo Vespucci. La nave scuola per l'addestramento della Marina Militare Italiana fu inaugurata proprio quel giorno a Castellammare di Stabia.

Il 22 febbraio segna anche l'anniversario della morte di uno dei più grandi artisti della storia contemporanea, nonché padre della Pop Art: Andy Warhol. Maestro poliedrico, il pittore di Pittsburgh spaziò dall'illustrazione alla scultura, dal cinema alla televisione, fino alla fotografia. Morì a New York nel 1987.

Dieci anni esatti dopo la morte di Warhol, fu annunciata al mondo la nascita della pecora Dolly, il primo mammifero clonato della storia. L'esperimento, eseguito dal genetista Ian Wilmut del Roslin Institute di Edimburgo, segnò un traguardo storico che aprì la strada a numerose ricerche.

Tra gli eventi più recenti si ricorda infine il 22 febbraio 2022, quando in Congo morirono l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in un assalto al convoglio del Programma alimentare mondiale, sulla strada tra Goma e Rutshuru.

La data odierna segna infine la Giornata mondiale del pensiero, un ricorrenza celebrata da tutti gli scout del mondo.