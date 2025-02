Papa Francesco, Vaticano: "Condizioni cliniche in lieve miglioramento"

Un’altra notte “trascorsa bene” per il Pontefice, in cura per una polmonite bilaterale al Policlinico Gemelli di Roma dallo scorso 14 febbraio

Un’altra notte “trascorsa bene” per Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dallo scorso 14 febbraio: la Sala stampa vaticana informa che il Pontefice si è alzato e ha fatto colazione. Continuano quindi le cure per Bergoglio, 88 anni, colpito da una polmonite bilaterale, emersa in seguito alle complicanze di un’infezione polimicrobica. L’ultimo bollettino medico, diffuso nella serata del 20 febbraio, parlava di condizioni cliniche "in lieve miglioramento”: il Santo Padre “è apiretico e i parametri emodinamici continuano ad essere stabili”. Trapela come la degenza potrebbe durare ancora qualche giorno, ma sul punto ancora non c'è certezza.