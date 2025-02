Papa Francesco, “notte serena” al Gemelli. Ieri la visita di Meloni

Il Santo Padre, ricoverato al Policlinico per una polmonite bilaterale, secondo la Sala stampa vaticana "questa mattina si è alzato e ha fatto colazione in poltrona". Il bollettino di ieri sera ha riferito di "un lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori”. La premier italiana gli ha fatto visita nel primo pomeriggio, portandogli “gli auguri di tutta la nazione” ascolta articolo

Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli, ha trascorso "una notte serena, si è alzato e ha fatto colazione in poltrona". La Sala stampa della Santa Sede ha comunicato questo aggiornamento sulle condizioni di salute del Pontefice. Ieri era emerso che c'era "un lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori", così come risulta dagli esami del sangue, valutati dallo staff medico. Comunque, a livello generale, "le condizioni cliniche del Santo Padre si presentano stazionarie", ha fatto sapere in serata il bollettino diffuso dalla Sala stampa vaticana. Il quadro, quindi, resta quello già noto della polmonite bilaterale, per debellare la quale proseguono le terapie.

La visita di Giorgia Meloni Il portavoce vaticano Matteo Bruni ha spiegato che nella giornata di ieri il Pontefice ha letto alcuni quotidiani e si è dedicato alle attività lavorative con i suoi più stretti collaboratori. Nel pomeriggio Francesco ha ricevuto in visita la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, "con la quale si è trattenuto in forma privata per 20 minuti". La premier ha espresso a Papa Bergoglio "gli auguri di pronta guarigione, a nome del Governo e dell'intera nazione". “Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo - ha commentato la presidente del Consiglio - Abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell'umorismo". Il riposo assoluto che gli è stato prescritto, con l'impegno di non prendere "neanche un colpo d'aria", prevedeva finora che non ricevesse persone, a parte i diretti collaboratori che gli sottopongono carte e documenti. Vedi anche Papa, bollettino: “Condizioni stazionarie. Lieve miglioramento esami"

Cancellati gli impegni Il bollettino medico di martedì sera, parlavano di "un quadro complesso" e la tac al torace di controllo aveva evidenziato "l'insorgenza di una polmonite bilaterale che ha richiesto un'ulteriore terapia farmacologica". "L'infezione polimicrobica, insorta su un quadro di bronchiectasie e bronchite asmatiforme, e che ha richiesto l'utilizzo di terapia cortisonica antibiotica, rende il trattamento terapeutico più complesso", diceva ancora il bollettino di due giorni fa. Gli impegni dei prossimi giorni sono cancellati fino a domenica, quando la messa per il Giubileo dei Diaconi sarà celebrata da mons. Fisichella mentre non si sa ancora se e in che forma Francesco terrà l'Angelus. Vedi anche Cos'è l'infezione polimicrobica che ha colpito il Papa: sintomi e cure