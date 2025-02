Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 febbraio: la rassegna stampa

Oggi in edicola, i principali quotidiani si concentrano sulla condanna a otto mesi del sottosegretario alla Giustizia Delmastro accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico Cospito e sull’opposizione degli Stati Uniti a una risoluzione dell’Onu di condanna della Russia per l’invasione dell’Ucraina. Spazio anche alle condizioni in miglioramento di Papa Francesco e alla consegna a Gaza dei corpi di 4 ostaggi israeliani