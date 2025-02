Meteo, breve anticipo di primavera poi il tempo peggiora. Ecco quando

Introduzione

In vista del fine settimana sarà protagonista, a livello meteo, un anticiclone in arrivo da Ovest che porterà aria più mite sull’Italia causando stabilità ma anche qualche pioggia. Fenomeni, per queste ore, sono previsti sulla bassa Toscana ma anche su Lazio e sulla Sicilia, in particolare sul versante ionico. Domani sarà una giornata tutto sommato stabile con sole previsto sulle regioni del Nord ma anche su quelle centrali. Nel weekend è atteso qualche piovasco tra Nord-Ovest e Liguria nella giornata di sabato, mentre domenica la situazione andrà via via migliorando. Atteso invece, per fine mese, un possibile peggioramento