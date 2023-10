Incidente a Mestre, autobus precipita da cavalcavia. DIRETTA

E' ancora interrotta la viabilità sulla Rampa Rizzardi in direzione Marghera, dopo che ieri sera è precipitato un bus elettrico dal cavalcavia. Lo rende noto il Comune di Venezia. Nell'impatto hanno perso la vita 21 persone, 15 sono rimaste ferite di cui 5 in modo grave. Si tratta prevalentemente di turisti, in particolare ucraini. I Vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte per soccorrere le persone ferite ed estrarre i corpi delle vittime. Verso le cinque del mattino, dopo ore di lavoro ininterrotto, è stato rimosso il bus. Ancora ignote le cause dell'incidente. La linea ferroviaria Mestre-Venezia è attiva ma la viabilità sulla rampa Rizzardi è ancora interdetta al traffico veicolare per consentire ai Vigili del Fuoco di completare la messa in sicurezza di tutta l'area.