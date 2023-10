Autobus Mestre, i video sull'incidente del pullman

È di 21 morti - tra cui due bambini - e 15 feriti il bilancio ufficiale diffuso dalla Prefettura sull'incidente di martedì sera a Mestre, dove un autobus - noleggiato da un campeggio di Marghera - è caduto da un cavalcavia. "È una tragedia di giovani, se non giovanissimi, salvo qualche adulto", le parole dei soccorritori. Tra le vittime anche tedeschi e ucraini. La Procura di Venezia ha aperto un'inchiesta

Il giorno dopo la strage di Mestre (AGGIORNAMENTI LIVE), sono ancora tanti i punti da chiarire. Quel che resta è il bilancio drammatico dell'incidente: al momento sono 21 le vittime e 15 i feriti (alcuni gravi). La Procura ha aperto un'inchiesta per capire cosa sia successo e per quale motivo l'autobus che trasportava i turisti sia finito contro il guardrail per poi precipitare sotto il cavalcavia Vempa. Nei primi video sui social, e poi negli altri diffusi dai primi soccorritori, si vedono i drammatici momenti dopo l'incidente.