Incidente Mestre, Brugnaro: "Immane tragedia, scena apocalittica"

"Un'immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell'autobus caduto. Una scena apocalittica, non ci sono parole". Lo scrive il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro su Twitter parlando del tragico incidente che ha visto un bus precipitare da un cavalcavia a Mestre (Venezia). Poi, più tardi ha aggiunto: "Siamo qui in mezzo a questa immane tragedia, abbiamo contato gia' 20 morti, ma immagino che sarà un numero destinato a salire. Stiamo soccorrendo le persone. Siamo sotto il cavalcavia di Marghera".

Zaia: "Vittime e feriti di varie nazionalità"

Anche il governatore del Veneto Luca Zaia è intervenuto sul tragico incidente: "Si tratta di una tragedia dalle enormi proporzioni: il bilancio, provvisorio, parla di almeno 21, vittime e di più di 20 persone ricoverate negli ospedali del Veneto molte delle quali in gravissime condizioni. Purtroppo l'incidente ha coinvolto anche alcuni minori". Il presidente della Regione ha poi aggiunto: "I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Mestre, Mirano, Padova e Treviso. Sono state impiegate più di 20 ambulanze e sul posto è stato fatto convergere anche l'elisoccorso di Treviso. Le vittime ed i feriti sono di varie nazionalità, non solo italiani: sono ancora in corso le operazioni di estrazione e riconoscimento delle salme, ad opera dei Vigili del Fuoco, della questura e dei sanitari, che ringrazio per i loro sforzi". Zaia ha concluso esprimento "sin da ora il cordoglio dell'intera Regione Veneto a tutte le famiglie che in queste ore stanno vivendo un pesantissimo lutto o sono provate dalle condizioni dei loro cari feriti. Ho chiesto all'intera nostra sanità di mettere in campo ogni risorsa possibile per prestare il massimo dell'assistenza".