Incidente pullman Mestre, vittime erano turisti stranieri in vacanza

La tragedia

Il pullman su cui viaggiavano è precipitato da un cavalcavia, per cause ancora da accertare. I morti e i feriti erano tutti ospiti del campeggio "Hu" di Marghera (Venezia), che era la destinazione finale del bus. Tra i morti ci sono due bambini e una ragazza tra i 14 e i 15 anni. L'ultimo cadavere a essere stato estratto dal bus è stato il conducente, di nazionalità italiana (si chiamava Alberto Rizzotto e aveva 40 anni). Tra i feriti ci sarebbero anche una coppia spagnola e due minori (maschio e femmina) di origine austriaca. Molti di loro - a quanto apprende l'Adn - si trovano in rianimazione, in particolare due sono stati operati nella notte a Padova e sono ricoverati in terapia intensiva.