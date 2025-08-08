Ilaria Dentella trovata morta in Messico, era scomparsa a gennaio

A distanza di otto mesi dalla denuncia di scomparsa, avvenuta lo scorso 21 gennaio, è stato trovato in Messico il corpo senza vita di Ilaria Dentella. Il ritrovamento è avvenuto a Playa del Carmen, nello Stato di Quintana Roo, dove la 47enne, originaria di Morbegno (Sondrio) e madre di due figli, viveva da quindici anni e lavorava nel mondo del turismo. Le circostanze che hanno portato al decesso di Ilaria Dentella non sono state ancora chiarite.

Da chiarire le causa della sua morte

Carnagione chiara, capelli lunghi, occhi azzurri, alta un metro e settanta, con due segni particolari: una cicatrice sopra il sopracciglio destro e un dente scheggiato. Questo l’identikit che avevano fornito le autorità locali durante la ricerca della donna scomparsa nel nulla a inizio anno. La Procura dello Stato messicano non ha ancora chiarito le circostanze esatte della morte. Ilaria era stata condannata a un anno e tre mesi di reclusione per reati connessi a droga e truffe. Pena successivamente cancellata grazie all’indulto. In Messico aveva fondato l’agenzia “Ilary Tours Riviera Maya” che organizzava a Playa del Carmen escursioni per turisti italiani. Le autorità messicane stanno cercando di capire se si sia trattato di una morte naturale o se vi siano responsabilità di terzi.