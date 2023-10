Incidente pullman Mestre, Zaia a Sky TG24: "Tragedia immane"

Le dichiarazioni

"I miei della sanità, diciamo i più esperti, che da 40 anni fanno emergenza urgenza, mi dicono di non aver mai visto una tragedia del genere", ha continuato Zaia. E ancora: "Diciannove morti tra le lamiere, due persone son spirate in ambulanza. Abbiamo allertato cinque ospedali, per altro, in un ospedale a Treviso addirittura abbiamo svuotato letteralmente il pronto soccorso, rimandando a casa i codici bianchi, e cercando di di mandare in altri ospedali gli altri pazienti. Quindi, insomma, abbiamo coinvolto Mestre, Treviso, Mirano, Dolo e Padova. Tra i morti, è bene ricordare come dicevate voi, dei giovanissimi e una neonata di poco più di un anno, una ragazzina adolescente".