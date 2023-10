Mestre, il video dell'incidente: il momento in cui il bus precipita

Cronaca

La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo su quanto avvenuto ieri sera, quando un bus elettrico ha sfondato il guard rail precipitando per 10 metri prima di prendere fuoco, causando la morte di 21 persone, di cui due bambini. Incerte le cause che hanno portato all’incidente, possibile un malore per l’autista. Ancora ignota l’identità di alcune persone a bordo: per questo la Questura ha acquisito l’elenco degli ospiti presenti al centro “Hu” di Marghera verso cui stava tornando il mezzo