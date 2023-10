Incidente Mestre, ad società bus: da video guard rail sembra ringhiera

Massimo Fiorese, amministratore delegato dell'azienda di trasporto a cui apperteneva il bus precipitato dal cavalcavia, ricorda come ci siano dei lavori proprio per la sostituzione della barriera. L'assessore alla mobilità del Comune di Venezia a Sky Tg24: "Neanche se ci fosse stato un triplo guard rail, un quadruplo guard rail, avrebbe tenuto lo sbandamento di un mezzo così pesante"

"Il bus andava a velocità minima"

"C'è una telecamera fissa di cui i vigili hanno scaricato le immagini e si vede il pullman che procedeva molto lentamente. Noi poi abbiamo anche i sistemi di rilevamento satellitare mentre la 'scatola nera' del bus ce l'ha il magistrato" spiega ancora Fiorese. Dai video, aggiunge "si vede l'autobus che a una velocità minima si appoggia su un guard rail che purtroppo non è un guard rail ma una ringhiera". "In questi casi - sottolinea - è colpa di tutto e di niente perchè non è stato il guard rail che è andato addosso all'autobus". Fiorese aggiunge: "Però sicuramente quel guard rail.....tanto è vero che mi sembra che lo stanno sostituendo e ci sono i lavori in corso, giusto poco prima".