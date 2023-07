3/15 ©Ansa

CHI ERA – Perno del cosiddetto CAF, premier e punto di riferimento per lungo tempo della Dc, Forlani è stato un protagonista della Prima Repubblica. Tra le poche cariche non ricoperte la presidenza della Repubblica, sfiorata nel 1992. Le inchieste legate a Mani Pulite lo costrinsero a chiudere la sua carriera politica non ripresentandosi alle elezioni del 1994, dopo essere stato eletto per 9 legislature consecutive dal 1958

