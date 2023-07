Arnaldo Forlani, oggi funerali di Stato e giornata di lutto nazionale

Cronaca

Funerali di Stato e lutto nazionale, a chi spettano e chi decide

Le “esequie di Stato' spettano ai Presidenti degli organi costituzionali, anche dopo la cessazione del loro mandato, e ai ministri deceduti durante la permanenza in carica. Possono però anche essere rese a personalità che abbiano offerto particolari servizi alla Patria o cittadini che abbiano dato lustro alla Nazione, o cittadini caduti nell'adempimento del dovere o vittime di azioni terroristiche o di criminalità organizzata. Il lutto nazionale non era mai stato riconosciuto ad un ex presidente del Consiglio

Per Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno a 86 anni, si celebrano i funerali di Stato. La cerimonia si tiene oggi, mercoledì 14 giugno a Milano, in Duomo. Nello stesso giorno è stato dichiarato il lutto nazionale

L’esempio più recente di funerale di Stato in Italia è del dicembre 2022 (foto): fu celebrato per Franco Frattini, presidente del Consiglio di Stato e più volte ministro. In precedenza questo cerimoniale si è tenuto per David Sassoli, ex presidente del Parlamento Europeo. Le esequie di Stato sono state invece rifiutate dai parenti delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. La stessa scelta fu presa dalla moglie di Aldo Moro, Eleonora, dopo che il marito fu rapito e ucciso dalle Brigate rosse nel 1978