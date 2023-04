9/10 ©LaPresse

Per gli addetti ai lavori questi numeri descrivono però solo la punta di un iceberg. Per esempio, secondo l'Ordine delle professioni infermieristiche non vengono quasi più denunciate le aggressioni verbali, che sono comunque motivi importanti di stress e che possono portare anche ad abbandonare la professione

Emergenza infermieri, in Italia circa 65mila in meno