Specializzanda aggredita, sindacato medici: "Esercito in corsia"

Le aggressioni in corsia sono "un fenomeno in crescita e sempre più insopportabile, che va arginato inviando nelle strutture ospedaliere le Forze dell'Ordine per garantire l'ordine pubblico" dice Guido Quici, presidente della Federazione Cimo Fesmed

“Lascio la professione medica”. L’aggressione subita in ospedale a Udine (COSA E' SUCCESSO) è stata, per la specializzanda friulana Adelaide Andriani, l’occasione per “decidere di fare altro”. Lo ha comunicato lei stessa al vicegovernatore della Regione Riccardo Riccardi. Le aggressioni in corsia sono "un fenomeno in crescita e sempre più insopportabile, che va arginato inviando nelle strutture ospedaliere le Forze dell'Ordine, eventualmente anche l'esercito, per garantire l'ordine pubblico". A chiederlo è il sindacato dei medici Federazione Cimo-Fesmed che per tutelare il personale sanitario dalla violenza propone l'operazione ‘Ospedali sicuri’.