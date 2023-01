6/10 ©Ansa

Oltre a capire come un utente può trovarsi a suo agio con una schermata Internet bisogna costruire il sito stesso, che poi andrà mantenuto, gestito, supervisionato, programmato e aggiornato sia per quanto riguarda le novità tecnologiche che per essere al passo con la normativa in tema di privacy. Questo fanno i web developer, che in un anno possono guadagnare cifre comprese tra i 35mila euro e i 45mila euro lordi