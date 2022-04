3/10 ©Getty

Nella prima classifica, dominano le figure con competenze digitali. In prima posizione troviamo Data analyst/data scientist/cyber security analyst. Seguono Java /C++ developer in seconda posizione, sviluppatore phyton in terza, machine learning/ai expert in quarta e digital project manager in quinta

Dal magazziniere aI system administrator: i lavori più richiesti nel 2022. LA CLASSIFICA