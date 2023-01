Udine, dottoressa aggredita durante il turno in guardia medica

Il racconto

approfondimento

Decreto Rave, le novità sul Covid: dai medici No Vax al Green Pass

"Ci siamo ritrovate questi due uomini in ambulatorio - racconta - ancora non sappiamo come abbiano fatto a evitare il triage al videocitofono. Uno era il paziente, con una gamba fasciata, l'altro diceva di essere il suo traduttore". E ancora: “Il paziente era tranquillo, gli avevamo spiegato anche in inglese le cose ma l'altro uomo ha iniziato a urlare che dovevamo dirgli cosa avesse. Abbiamo provato a spiegargli che non potevamo fare diagnosi perché non è nostro compito, ma non c'è stato verso. Ha iniziato a sbattere i pugni sulle porte". L'uomo le ha prima minacciate, poi ha afferrato la 28enne per il collo. "A me ha provato a tirare un paio di calci, ma non è riuscito a prendermi”.