Napoli, dipendenti di hotel denunciano abusi da parte di 2 superiori

L'esposto delle due presunte vittime

Le due donne, rappresentate dagli avvocati Amedeo Di Pietro e Danilo D'Andrea, nel loro esposto raccontano di essere state costrette per lungo tempo a subire violenze negli ascensori, nelle stanze di servizio, nei ripostigli e anche negli spogliatoi. Sottolineano di essere finite sotto ricatto a causa dello stato di necessità in cui versano: una delle due avrebbe subito anche un demansionamento.

Le minacce e gli attacchi di panico

Sembra anche che la decisione delle due donne di esporre denuncia abbia provocato una dura reazione negli indagati: "Se mi licenziano te ne devi andare via da Napoli", avrebbe detto in sintesi uno dei due. Nell'esposto in mano alle forze dell'ordine, una lavoratrice avrebbe anche riferito di aver sofferto di attacchi di panico, causati dalla paura di subire ancora abusi e, in un'occasione, di avere tremato come una foglia, facendo cadere un vassoio con dei bicchieri, solo dopo avere sentito la voce di uno degli indagati.