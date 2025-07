Violenza sessuale su 15enne in vacanza a Ravello, fermato un uomo

Le parole del sindaco di Ravello

"La notizia della violenza che ha visto vittima una giovanissima turista, ha destato enorme sconcerto ed incredulità nell'intera comunità”, ha commentato il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier. “Ravello è infatti un luogo noto in tutto il mondo per la tranquillità e l'ospitalità che regala ai suoi ospiti. Il gravissimo episodio accaduto ha infatti scosso, profondamente, la nostra città. In questo momento non possiamo che stringere in un forte abbraccio, e nella più affettuosa vicinanza, la ragazza e la sua famiglia. E rivolgere un plauso ai carabinieri, che hanno prontamente identificato e fermato il presunto colpevole".