Violenze a medici, 85 nel 2022: domani riunione Osservatorio

I dati sono stati raccolti dal ministero della Salute attraverso il Simes, Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità. Domani il ministro Orazio Schillaci riunisce l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza per approfondire i diversi aspetti del fenomeno. In testa la Puglia e la Sicilia con 20 casi segnalati ciascuno

Nel 2022 sono stati 85 gli atti di violenza segnalati dalle Regioni contro medici e operatori sanitari: un dato in crescita rispetto al 2021, quando i casi erano stati 60. Questi i dati degli eventi sentinella che il ministero della Salute raccoglie attraverso il Simes, Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità. Si tratta, sottolinea il ministero, di una prima ricognizione, provvisoria e in via di implementazione. Domani il ministro Orazio Schillaci riunisce l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza per approfondire i dati e i diversi aspetti del fenomeno. Nel 2022 in testa la Puglia e la Sicilia con 20 eventi ciascuna segnalati.