Chi è Orazio Schillaci, il nuovo ministro della Salute

Romano, è il rettore dell’Università di Tor Vergata. Dopo la laurea in Medicina si è specializzato in Medicina nucleare e in Radiodiagnostica. Ha fatto parte del Comitato Scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità, per il quale era stato nominato dal ministro uscente, Roberto Speranza

Orazio Schillaci è il nuovo ministro della Salute del governo Meloni. Si tratta di un tecnico. Da novembre 2019 è Rettore dell'Università di Roma Tor Vergata: 56 anni, romano, è stato dal 2013 preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, e dal 2007 è Professore Ordinario di Medicina Nucleare sia nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia che nel corso di laurea in Trm (Tecniche di radiologia medica). Dal 2001 è poi direttore della UOC di Medicina Nucleare del Policlinico Tor Vergata. È anche presidente dell'Associazione Italiana Medici di Medicina Nucleare ( LO SPECIALE DI SKY TG24 SUL NUOVO GOVERNO ).

Medicina nucleare e Radiodiagnostica

Schillaci è stato membro del Comitato Scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità, nominato dal ministro uscente, Roberto Speranza. Ha lavorato a fianco del presidente dell'Istituto Silvio Brusaferro. Ha conseguito nel 1990 la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università La Sapienza, dove nel 1994 si è specializzato in Medicina nucleare. Sempre all'Università La Sapienza di Roma, nel 2000, ha ottenuto il titolo di Dottorato in "Imaging funzionale radioisotopico" e nel 2009 si è specializzato in Radiodiagnostica all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

La ricerca scientifica: Horizon 2020

In seguito è stato componente di Commissioni Sanitarie per la Regione Lazio e per il Ministero della Salute, oltre che responsabile di progetti di ricerca nazionali ed internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, tra i quali Horizon 2020 della Unione Europea. Il rettore di Tor Vergata fa poi parte dell'Editorial Board delle due riviste internazionali più prestigiose nel settore della Medicina Nucleare, l'European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging e il Journal of Nuclear Medicine. È stato revisore per numerose riviste internazionali e autore di 354 pubblicazioni edite a stampa. Ha svolto anche il ruolo di esperto del Consiglio Superiore di Sanità per il triennio 2006-2009.