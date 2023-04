Pisa, morta psichiatra aggredita da ex paziente. "Agguato premeditato"

Le indagini

Ieri l'uomo si era barricato in casa per non farsi prendere. Si è avvalso della facoltà di non rispondere: avrebbe dei precedenti per reati sessuali e violenti per i quali era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dai quali era evaso diverse volte. Una volta sfondata la porta, l'uomo ha avuto una colluttazione con i poliziotti aggredendoli con lo spray al peperoncino. Ed è stato poi immobilizzato e condotto nell'Ospedale del Carcere Don Bosco di Pisa dove si trova attualmente con l'accusa di tentato omicidio. Nel corso della perquisizione i poliziotti hanno trovato sotto il suo letto anche una balestra. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, inoltre, l'uomo avrebbe tentato l'agguato già dal giorno prima presentandosi presso il reparto presso l'Ospedale Santa Chiara vestito con abiti scuri, coperto in parte da cappello e mascherina chirurgica con in spalla uno zaino. Tuttavia, non sarebbe riuscito a portare a termine l'obiettivo poiché il primario, al momento del suo arrivo, non era presente in struttura.