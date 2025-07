Garlasco, attesa per esiti replica esame su tampone orale Chiara Poggi

Le analisi di consolidamento servono ad accertare quanto sarebbe emerso in un primo momento e cioè che nella bocca della vittima ci fosse del Dna maschile non appartenente, secondo quanto filtrato, né ad Andrea Sempio, attualmente indagato per concorso nell'omicidio, né ad Alberto Stasi, l'allora fidanzato della vittima che sta finendo di scontare 16 anni di carcere