Pechino, oltre 1 mln studenti rientrano in classe

Questa settimana in Cina più di 300 milioni di persone, tra cui insegnanti e studenti, torneranno a frequentare le lezioni in presenza dopo la fine delle restrizioni "zero covid" e dopo la pausa per le vacanze del Capodanno lunare. Nella capitale, Pechino, piu' di un milione di studenti delle scuole primarie e secondarie tornano a scuola oggi. Per la prima volta da mesi, i ragazzi non dovranno presentare risultati negativi al test per accedere alle classi. Tuttavia, in questo semestre le scuole dovranno seguire alcuni protocolli: "Se troviamo un caso positivo, la nostra scuola attiverà le misure di emergenza. Le persone infette dovranno sottoporsi a un test e potranno entrare in classe solo se risulteranno negative. Se il numero di persone che contraggono la febbre supera i cinque in un giorno, o raggiunge il 10% del numero totale di studenti, le lezioni saranno sospese per cinque giorni", ha dichiarato il preside di una scuola nella città meridionale di Canton alla televisione statale CCTV. Il ritorno a scuola è un altro passo verso il ritorno alla normalità del Paese dopo le vacanze del Capodanno lunare, che nel 2023 cadevano tra il 21 e il 27 gennaio, un periodo in cui gli esperti avevano previsto una diffusione della Covid a causa degli elevati spostamenti e della pressione ospedaliera nelle aree rurali, che hanno minori risorse sanitarie.