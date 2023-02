La regina consorte Camilla positiva al Covid: cancellati gli impegni

E' un contagio da Covid il malanno che ha costretto oggi la regina consorte britannica Camilla a isolarsi e a rinviare alcuni impegni ufficiali previsti. Lo ha reso noto Buckingham Palace, dopo che fonti di corte avevano evocato inizialmente un malanno "di stagione". Nel comunicato ufficiale si parla in ogni caso di sintomi analoghi a quelli di "un raffreddore". "Dopo aver accusato i sintomi di un raffreddore, Sua Maestà la Regina Consorte è risultata positiva al virus Covid", si legge. Di conseguenza, il suo staff ha cancellato tutti gli impegni pubblici per questa settimana.

Il secondo contagio da Covid un anno dopo



Camilla, che ha 75 anni, uno in più di re Carlo, era stata già contagiata dal Covid-19 circa un anno fa, prima dell'ascesa al trono del marito. dovendo cancellare impegni pubblici per più giorni. E, come Carlo, risulta essere stata pluri vaccinata. Domani la regina era attesa nella regione inglese per numerosi impegni, inclusa la celebrazione del centenario della Elmhurst Ballet School di Edgbaston, Birmingham.