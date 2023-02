Pechino riprenderà da lunedì 6 febbraio i viaggi transfrontalieri senza limitazioni con le sue regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao per la prima volta in tre anni. Continua l'incremento moderato nella proporzione di sequenziamenti di contagi legati ai sotto-lignaggi CH.1.1 chiamato Cerberus e XBB.1.5 noto come Kraken. Omicron rappresenta la quasi totalità dei sequenziamenti. Le autorità sanitarie del China Center for Disease Control (Cdc), hanno fatto sapere che il numero dei decessi nelle cliniche e dei ricoveri per Covid continua a registrare un trend "al ribasso", dopo che un'ondata di contagi ha colpito il Paese nelle ultime settimane.