Nel bunker in via Maggiore Toselli 34, scoperto il 18 gennaio, altre testimonianze della propensione dell’ex superlatitante per le grandi spese: gioielli, pietre preziose e argenteria. Alla stanza segreta di Messina Denaro, dentro un appartamento di proprietà di Enrico Risalvato - fratello di un fedelissimo del boss condannato per mafia e a lungo indagato - si accedeva passando da un fondo scorrevole nascosto da un armadio