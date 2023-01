I tre covi di Matteo Messina Denaro: dove erano e cosa è stato trovato

Nomi, numeri di telefono, sigle. Ma anche sneakers, pietre preziose, profumi. A quattro giorni dall'arresto dell'ex superlatitante si tenta di ricostruire la sua rete di contatti anche attraverso gli oggetti recuperati nei tre luoghi ricondotti a lui: i due appartamenti e il bunker scoperti a poca distanza l'uno dall'altro, tutti a Campobello di Mazara ascolta articolo Condividi

L'appartamento in Vicolo San Vito

Si trova in Vicolo San Vito il primo appartamento scoperto e ricondotto all'ex boss di Cosa Nostra. Sessanta metri quadri in una palazzina di due piani, occupati da un piccolo soggiorno, una cucina, una camera da letto e un bagno. Qua, le forze dell'ordine hanno trovato diverse tracce con cui ricostruire la vita di Messina Denaro, come sigle, nomi e numeri di telefono. E poi sneakers costose, profumi di lusso, occhiali da sole e anche pillole per le prestazioni sessuali, oltre a un poster de Il Padrino, il film dove Marlon Brando interpreta don Vito Corleone. A questo appartamento gli investigatori sono arrivati grazie a una chiave ritrovata nel borsello del boss dopo l'arresto a Palermo. Attraverso il codice della chiave, sono risaliti a un'Alfa Romeo 164 e - grazie a un sistema di intelligenza artificiale - hanno ricostruito, con tanto di immagini, gli spostamenti dell'auto. Tra le riprese c'era anche quella del boss che entrava e usciva dall'abitazione di Campobello con le borse della spesa. Questa casa, formalmente, è di proprietà di Andrea Bonafede, l'uomo di cui Messina Denaro utilizzava le generalità.

Il bunker

Il 18 gennaio spunta un altro posto collegato a Matteo Messina Denaro. Siamo sempre a Campobello di Mazara, in via Maggiore Toselli 34, una traversa di via Vittorio Emanuele II. Si tratta a tutti gli effetti di un bunker, blindato e nascosto da un armadio pieno di vestiti. Si accede all'interno passando da un fondo scorrevole. Lo definisce "un ripostiglio" - a quanto pare pieno di scatoloni, gioielli, pietre preziose e argenteria – l'uomo che ne fornisce le chiavi: è il proprietario della casa dove il rifugio è stato ricavato. Si chiama Enrico Risalvato, fratello di un fedelissimo del boss condannato per mafia e a lungo indagato. Al momento, qui dentro, non sarebbe stato trovato ancora nulla di scritto.

L'appartamento in via San Giovanni

Diciannove gennaio. Gli inquirenti perquisiscono in via San Giovanni un appartamento vicinissimo a quello di Vicolo San Vito e non distante nemmeno dal bunker. Un immobile al primo piano di una palazzina gialla, dove si pensa che Messina Denaro avesse vissuto fino all'inizio dell'estate. Al momento, la casa è vuota e sarebbe in vendita. Qui, gli inquirenti sono arrivati seguendo un trasloco.

