Messina Denaro, trovato in una casa un poster del "Padrino"

Cronaca

Anni e anni di identikit per dare alle forze dell’ordine una traccia su quale potesse essere il volto di Matteo Messina Denaro, poi arriva la malattia che cambia leggermente le carte in tavola: l’ex superlatitante, al momento dell’arresto dello scorso 16 gennaio, appariva simile a come lo si era immaginato, ma fisicamente più provato. E sbuca anche un selfie, con un infermiere, scattato mentre il boss di Cosa Nostra ancora sfuggiva alla giustizia