Messina Denaro, il boss non partecipa in video al processo stragi

Matteo Messina Denaro ha rinnunciato a collegarsi in videoconferenza dal carcere de L'Aquila, dov'è detenuto, con l'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta, dove si sta svolgendo il processo in cui è imputato come mandante delle stragi di Capaci e via D'Amelio. Lo ha comunicato il presidente della Corte d'Assise d'appello. Sarebbe stata la prima volta in un'aula giudiziaria dell’ex latitante ( LO SPECIALE DI SKY TG24 ). L'udienza è stata poi rinviata al 9 marzo "per consentire al difensore di essere presente": uno dei due difensori d'ufficio del boss, l'avvocato Salvatore Baglio, ha comunicato di avere ricevuto una delega orale dal difensore di fiducia nominato da Messina Denaro, la nipote Lorenza Guttadauro ( CHI È ), e ha chiesto i termini a difesa.

Sequestrata la casa della madre di Andrea Bonafede

Intanto è stata posta sotto sequestro la casa di proprietà della mamma di Andrea Bonafede, il presunto prestanome di Messina Denaro durante la sua latitanza. L’abitazione si trova al pian terreno, all'angolo tra via Marsala e via Cusmano a Campobello di Mazara, e ha due ingressi. È disabitata da tempo: la madre di Bonafede vive nella casa di Tre Fontane insieme a una delle sue figlie. L'appartamento dove viveva il boss, il bunker e la casa disabitata della madre di Bonafede si trovano in un'area di 500 metri, nel quartiere Guaguana. Il primo, in vicolo San Vito, è il più vicino all'uscita del paese, a pochi chilometri dallo svincolo autostradale. Il secondo, individuato ieri, invece, è in via Maggiore Toselli, una traversa di via Vittorio Emanuele II.