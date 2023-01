Lorenza Guttadauro, chi è la nipote avvocato di Matteo Messina Denaro

Figlia della sorella Rosalia e di Filippo Guttadauro, il nonno paterno è lo storico boss di Brancaccio, Giuseppe Guttadauro. Sarà lei a rappresentare lo zio in occasione dell’udienza del processo di appello prevista il 19 gennaio nell'aula bunker di Caltanissetta, per le stragi di Capaci e via D'Amelio del 1992

Sarà Lorenza Guttadauro, l'avvocato di Matteo Messina Denaro, dopo l'arresto del boss avvenuto a Palermo lunedì scorso . Per la prima volta il capomafia, fino ad ora difeso da avvocati l'ufficio, ha un legale di fiducia. Messina Denaro ha scelto "in famiglia": Lorenza Guttadauro, avvocato penalista, infatti è sua nipote: figlia della sorella Rosalia e di Filippo Guttadauro. Il nonno paterno - padre di Filippo – è lo storico boss di Brancaccio, Giuseppe Guttadauro.

Il 19 gennaio la prima udienza a Caltanissetta

Dopo avere svolto il praticantato nello studio di un penalista fino al 2011, Lorenza Guttadauro ha avviato un'autonoma attività professionale. Sarà lei a rappresentare ora il boss in occasione dell’udienza del processo di appello prevista il 19 gennaio nell'aula bunker di Caltanissetta, dove Messina Denaro è imputato per le stragi di Capaci e Via D'Amelio del 1992.

Gli altri parenti difesi da Lorenza Guttadauro

Lorenza Guttadauro ha già svolto assistenza legale per altri familiari: la zia Anna Patrizia (l'altra sorella del boss di Castelvetrano), il fratello Francesco e il marito Girolamo Bellomo, detto Luca. Indicato come uomo d'affari, Bellomo era stato arrestato nell'ambito dell'operazione Eden 2 con l'accusa di avere curato gli interessi del boss. A Bellomo, condannato in appello a 10 anni, è stato attribuito il ruolo di un "rappresentante" degli "affari" di Messina Denaro nel tessuto economico del Trapanese.Il padre di Lorenza Guttadauro, Filippo, fu a sua volta arrestato nel marzo del 1994 e condannato per associazione mafiosa a 14 anni.