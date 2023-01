Il boss di Cosa Nostra, latitante da 30 anni, è ritenuto tra i mandanti degli attentati mafiosi avvenuti in Italia tra il 1992 e il 1993. È stato condannato per la strage di Capaci e per quella di via D'Amelio e per gli eccidi del 1993 a Roma, Firenze e Milano. È ritenuto colpevole anche di decine di omicidi, tra cui quello del piccolo Giuseppe Di Matteo nel 1996