Arresto Matteo Messina Denaro, l'annuncio dei Carabinieri. VIDEO

Da Mattarella a Meloni, da Piantedosi a Salvini. E poi, ancora, La Russa, Letta, Crosetto, Calenda e Renzi, tra gli altri. Il mondo della politica, non solo italiana, ha espresso la propria soddisfazione per l'arresto del boss, latitante da 30 anni. Ecco le principali reazioni

Dopo 30 anni di latitanza è stato fermato Matteo Messina Denaro . Il boss è stato arrestato mentre si trovava in una clinica privata di Palermo "per sottoporsi a terapie". Lo ha riferito il comandante del Ros dei carabinieri, Pasquale Angelosanto dopo l'arresto del boss compiuto dagli uomini del raggruppamento speciale assieme a quelli del Gis e dei comandi territoriali. Ecco le reazioni del mondo politico

"Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia": così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha commentato la notizia dell'arresto. "All'indomani dell'anniversario dell'arresto di Totò Riina , un altro capo della criminalità organizzata viene assicurato alla giustizia. I miei più vivi ringraziamenti, assieme a quelli di tutto il governo, vanno alle forze di polizia, e in particolare al Ros dei Carabinieri, alla Procura nazionale antimafia e alla Procura di Palermo"

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al ministro dell'Interno, Piantedosi, e al Comandante dell'Arma dei Carabinieri per esprimere le proprie congratulazioni per l'arresto del boss, realizzato in stretto raccordo con la magistratura