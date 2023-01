Messina Denaro, il blitz dell'arresto e l'abbraccio tra i carabinieri

Non sono riusciti a trattenere l'emozione i Carabinieri del Ros che questa mattina hanno arrestato il boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. Il capomafia di Castelvetrano (TP) era latitante dal 1993 ed è stato catturato nella clinica privata La Maddalena di Palermo, dove si stava sottoponendo ad alcune terapie.

Come si vede nel video, i Carabinieri non sono riusciti a trattenere l'emozione per l'operazione, esultando al momento della conclusione del blitz.

A comunicare la cattura del super boss il comandante dei Ros dei Carabinieri Pasquale Angelosanto. L'inchiesta che ha portato alla cattura del capomafia è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido.