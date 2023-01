Matteo Messina Denaroè stato arrestato nella clinica privata "la Maddalena" di Palermo, dove era stato operato in passato, sotto falso nome, e dove doveva sottoporsi ad alcune terapie. Il boss ha tentato la fuga allontanandosi ancora una volta ma arrivato in un bar è stato catturato. Il boss è stato condannato all'ergastolo per decine di omicidi, tra i quali quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, per le stragi del '92, costate la vita ai giudici Falcone e Borsellino, e per gli attentati del '93 a Milano, Firenze e Roma.

