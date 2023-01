Messina Denaro, impiegato: "Non ho truccato io la carta d'identità"

In un'intervista al Corriere della Sera l’impiegato dell’anagrafe, ora in pensione, parla del timbro sul documento falso con cui girava il boss mafioso. "Le foto delle carte d’identità s’incollano col biadesivo, ma con il calore la colla si scioglie così si leva e se ne mette un’altra. Anche una timbratrice a secco si può comprare come il biadesivo in cartoleria (...). Una persona con i giusti canali può avere quello che vuole", ha detto Pisciotta

Vincenzo Pisciotta, 70 anni, impiegato comunale adesso in pensione, nel 2016 era l’incaricato dell’ufficio demografico che ha fatto la carta d'identità falsa per il superlatitante della mafia, arrestato lo scorso 16 gennaio, Matteo Messina Denaro (LO SPECIALE). In un'intervista al Corriere Pisciotta racconta che non è stato ancora interrogato e che sono passati, ormai, tanti anni ed i ricordi tendono ad essere meno precisi. "All’epoca facevo anche 20-25 carte d’identità al giorno. Ma vi posso dire che a Campobello, dopo 40 anni di professione, - dice Pisciotta - ero come il pastore del gregge che conosce le sue pecore una ad una. Andrea Bonafede lo conosco bene, se quel giorno mi fosse passata sotto gli occhi la foto di un altro me ne sarei accorto. E poi li avete visti anche voi, no? Il vero Bonafede e Messina Denaro non si somigliano mica, anche se nel 2016 Andrea in testa aveva qualche capello in più".