Il premier giapponese Fumio Kishida ha chiesto al ministero della Salute di prendere in considerazione l'equiparazione della classificazione del coronavirus a quella dell'influenza a partire dalla primavera di quest'anno, riducendo così le misure di contenimento contro la malattia. Il capo del governo ha inoltre annunciato che sarà rivisto l'attuale sistema di quarantena per casi positivi e contatti stretti, così come l'assistenza finanziaria, la raccomandazione di indossare mascherine al chiuso o i futuri programmi di vaccinazione, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli.