Cresce il fronte dei Paesi che hanno reimposto controlli ai viaggiatori provenienti della Cina dopo l'impennata di contagi di Covid. Per primi si sono mossi alcuni Paesi asiatici, dall'India al Giappone, mentre in Europa l'Italia ha fatto da apripista, seguita da Francia, Spagna e Gran Bretagna. Obbligo di test in aeroporto anche negli Stati Uniti e in Israele.

"Se ci sarà un aumento dei casi potremmo consigliare nuovamente l'impiego delle mascherine al chiuso ma oggi non siamo in questa situazione perchè i dati sono in discesa e siamo sereni". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci. Il direttore dell'Aifa, Nicola Magrini, al termine dell'Unità di crisi: "Nella riunione dell’Unita di crisi abbiamo fatto il punto sulla situazione epidemiologica che per l’Italia è oggi tranquilla”. "Non abbiamo particolari motivi di allarme o preoccupazione", ha rassicurato a Sky TG24 Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute

Continuano a calare i casi Covid in Italia, anche se meno delle scorse settimane, e torna a scendere anche il numero dei decessi. Lo rileva il bollettino settimanale del ministero della Salute , relativo al periodo 23-29 dicembre: si sono registrati 122.110 nuovi casi positivi, una variazione di -11,3% rispetto alla settimana precedente. Le vittime sono 706, -11,5%. Il tasso di positività cresce dell'1,6%, salendo al 15,1% dal 13,5% della settimana scorsa.

Rafforzare i sistemi di sorveglianza e aumentare i sequenziamenti genomici per rilevare nuove varianti del virus Sars-CoV-2. Lo raccomanda una circolare del ministero della Salute per la gestione del virus nel corso stagione invernale ( LA CIRCOLARE ).

